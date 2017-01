SAT.1 Emotions 00:45 bis 01:35 Krimiserie Einstein ABC D 2016 16:9 HDTV Merken Vor den Augen von Felix und einigen Studenten wird Professor Wassiljew von einem Laster überfahren. Offenbar war er verwirrt und ist direkt vor das Fahrzeug gelaufen. Sofort prüft Felix den Toten mit einem Geigerzähler auf Radioaktivität - und wird fündig. Eine nähere Untersuchung der Leiche ergibt eine Vergiftung mit Tritium-Dioxid, das dem Professor über Wochen in seine Wasserflaschen gemischt wurde. Hat sich eine seiner zahlreichen studentischen Liebhaberinnen an ihm gerächt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Beck (Felix Winterberg) Annika Ernst (Elena Lange) Rolf Kanies (Stefan Tremmel) Haley Louise Jones (Kirsten Maybach) Amrei Haardt (Anja Schöne) Rolf Berg (Prof. Boris Wassiljew) Mateusz Doperalski (Jegor) Originaltitel: Einstein Regie: Thomas Jahn Drehbuch: Martin Ritzenhoff, Matthias Dinter Kamera: Thomas Jahn Musik: Karim Sebastian Elias Altersempfehlung: ab 12