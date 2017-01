RTL 9 15:35 bis 17:15 Sonstiges Entre coeur et justice USA 2006 Merken Sur le point d'être nommée Juge à la Cour Suprême, Monika Barrett s'accorde quelques jours de vacances à San Francisco. Elle y rencontre par hasard Jack, un séduisant Irlandais. Après l'avoir invitée au restaurant, Jake drogue Monika et la viole. S'agissait-il réellement d'un hasard ? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anne Archer (Monica Barrett) Michael Shanks (Jack Sullivan) Erin Karpluk (Jennifer) Anna Hagan (Victoria) Matthew Harrison (Martin Murphy) Tracy Waterhouse (Detrick) William B. Davis (Senator Garland Wolf) Originaltitel: Judicial Indiscretion Regie: George Mendeluk Drehbuch: George Mendeluk Musik: Clinton Shorter