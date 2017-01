ATV 2 13:50 bis 14:55 Dokusoap Wien - Tag & Nacht A 2014 2017-01-05 02:40 Stereo Merken Vicky und Chris haben sich schwer verkracht. Theresa versucht ihren Wohnungskollegen und Schwarm aufzumuntern, der Abend endet feuchtfröhlich in einer Bar. Hat Theresa Chancen? Marlene kommt mit Hilfe von Vanessa hinter Pauls Geheimnis. Sie weiß nun, dass er an illegalen Pokerturnieren teilnimmt und um hohe Geldbeträge spielt. Auch wenn es nicht stimmt: Konstantin behauptete vor seinen Freunden, dass er Nela ins Bett bekommen hat und somit der Wetteinsatz fällig ist Franz, Tiziano und Georg müssen nackt um den Stephansdom laufen. . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wien - Tag & Nacht