Disney Channel 15:40 bis 16:00 Trickserie Phineas und Ferb Das größte Spiel der Welt / Tour de Ferb USA 2010 Stereo 16:9 HDTV (a) Candace freut sich darüber, dass Phineas und Ferb eine riesige Version ihres Lieblingsspiels Skiddley Whiffers gebaut haben und die komplette Stadt als Spielfeld benutzen. Währenddessen geht Vanessa mit ihren Freunden zum Zelten und Dr. Doofenschmirtz bittet Perry, ihm zu helfen, auf seine Tochter aufzupassen. (b) Als Phineas und Ferb erfahren, dass jeder in Baljeets Familie bereits bei Fahrradrennen verloren hat, bauen sie eine Rennstrecke und helfen Baljeet zu gewinnen. Währenddessen plant Candace, die Jungs endlich mit Hilfe ihrer neuen Videokamera dranzukriegen, aber Dr. Doofenschmirtz' Pop-Up-Inator durchkreuzt ihren Plan. Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire Drehbuch: Dan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh