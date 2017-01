ATV 02:20 bis 03:00 Krimiserie White Collar Spuren des Unabhängigkeitskrieges USA 2012 Stereo Merken Neal glaubt eine Spur zum mysteriösen Sam gefunden zu haben, als er auf einen E-Mail-Account von Ellen stößt, der auch nach ihrem Tod noch oft benutzt worden ist. Da er sich von Sam Informationen über seinen Vater erhofft, bittet Neal ihn in einer Mail um ein Treffen. Doch erst muss er Mozzie helfen, den offenbar jemand töten wollte. Mozzie hat bei einer Versteigerung einen Container erworben, in dem er den Schlüssel zu einer luxuriösen Wohnung fand. Als Mozzie es sich dort gemütlich machte, entdeckte er einen Geheimgang. Kurz darauf tauchte ein maskierter Mann auf und bedrohte ihn. Die Wohnung läuft auf den Namen Robert Townsend, der im 18. Jahrhundert Mitglied eines berühmten Spionagerings war?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Bomer (Neal Caffrey) Tim DeKay (Peter Burke) Willie Garson (Mozzie) Marsha Thomason (Diana Barrigan) Sharif Atkins (Clinton Jones) Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke) Mircea Monroe (Tempest) Originaltitel: White Collar Regie: David Straiton Drehbuch: Channing Powell Kamera: Robert Gantz Musik: Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 12