ATV 12:40 bis 13:10 Comedyserie Hör mal wer da hämmert Willow verzweifelt gesucht USA 1998 Stereo Während Wilson einen Freund besucht, nehmen die Taylors seine Nichte Willow bei sich auf. Sie ist ein gern gesehener Gast und überrascht die Taylors gleich am ersten Abend mit einem tollen Essen. Danach leiht sie sich Tims Wagen, um zur Disco zu fahren. Als sie aber auch am nächsten Tag verschwunden bleibt, geraten Tim und Jill langsam in Panik und machen sich fieberhaft auf die Suche nach dem Mädchen... Schauspieler: Tim Allen (Tim Taylor) Patricia Richardson (Jill Taylor) Richard Karn (Wilson) Jonathan Taylor Thomas (Randy Taylor) Zachery Ty Bryan (Brad Taylor) Taran Noah Smith (Mark Taylor) Earl Hindman (Al Borland) Originaltitel: Home Improvement Regie: Peter Bonerz Drehbuch: Jennifer Fisher Kamera: Donald A. Morgan