ATV 07:55 bis 08:45 Familienserie Gilmore Girls Hin und weg USA 2005 Stereo Merken Rory ist unglücklich: Logan will eine offene Beziehung mit ihr führen, doch sie erträgt es nicht, ihn mit anderen Mädchen zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Alexis Bledel (Rory Gilmore) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Keiko Agena (Lane Kim) Yanic Truesdale (Michel Gerard) Liza Weil (Paris Geller) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Michael Zinberg Drehbuch: James Berg, Stan Zimmerman Kamera: John C. Flinn III Musik: Sam Phillips

