Österreich 1 23:08 bis 00:00 Musik Zeit-Ton 20 Jahre V:NM. anniversary party Merken Burkhart Stangl, Werner Dafeldecker, Seppo Gründler und Josef Klammer haben vor zwanzig Jahren gleichsam eine künstlerische "Selbsthilfegruppe" gegründet, um dem Manko abzuhelfen, dass der Bereich der experimentellen und elektronischen Musik in Österreich weder in der Öffentlichkeit adäquat wahrgenommen wird, noch in Bezug auf seine Tonträger zufriedenstellend präsent ist. Mit der Gründung des "Vereins zur Förderung und Verbreitung Neuer Musik" (V:NM) hat man das Heft selbst in die Hand genommen, einen Tonträger- und Mitglieder-Katalog veröffentlicht, regelmäßig ein Festival veranstaltet, bei dem sich die Mitglieder des Vereins in immer wieder neuen Konstellationen präsentieren oder sich bei Kooperationen mit Szenen anderer Länder austauschen. Das Jubiläum feiert der V:NM mit einem Konzert im Stockwerk in Graz, wo die Musikerinnen und Musiker des Vereins zunächst chronologisch in Vorstandsbesetzung zu erleben sind, bis dann das Styrian Improvisers Orchestra, das seit vier Jahren besteht, gleichsam zeigt, wo's musikalisch lang geht. In Google-Kalender eintragen