Österreich 1 21:00 bis 22:00 Sonstiges Im Gespräch "Die Freiheit von Furcht wird den Bürgern verweigert!" - 40 Jahre Charta 77 Merken Im September 1968, einen Monat nach der Niederschlagung des Prager Frühlings, wurde vom Schriftsteller Ivan Martin Jirous die tschechische Undergroundband "The Plastic People of the Universe" gegründet. Dass sie eines Tages Geschichte schreiben würden, wussten die Musiker um Jirou damals nicht. Nachdem einige Bandmitglieder, allen voran deren Sänger, Komponist und Bassgitarrist Milan "Mejla" Hlavsa, 1976 verhaftet worden waren, formierte sich eine Gruppe von Kritikern und Dissidenten, die aus Protest gegen die Verletzung der Menschenrechte schließlich am 1.Jänner 1977 die sogenannte "Charta 77" veröffentlichten. Dazu gehörten Künstler und Intellektuelle, aber auch Arbeiter, Priester, Exkommunisten und ehemalige Mitarbeiter des Geheimdienstes. Allen voran der Dramatiker Václav Havel, der KP-Politiker und Dissident Jirí Hajek und der später erste tschechische Außenminister nach der Wende, Jirí Dienstbier. Zum 40. Jahrestag der Charta 77 diskutiert Renata Schmidtkunz mit ehemaligen UnterzeichnerInnen und heutigen politischen Aktivisten über das Erbe der Chartisten und den Stellenwert der Menschenrechte im vereinten, aber angeschlagenen Europa. In Google-Kalender eintragen Moderation: Renata Schmidtkunz Gäste: Gäste: ehemaligen UnterzeichnerInnen und heutigen politischen Aktivisten