Stimmen hören Eine Messe fürs Leben - ein Requiem für die Welt: van Gilse - Delius - Foulds Nicht nur Richard Strauss schrieb Musik nach Anregung durch "Also sprach Zarathustra"; nicht nur Gustav Mahler vertonte das "O Mensch gib acht". sondern - in beiden Fällen - auch Frederick Delius, der britische Komponist aus deutscher Familie. "A Mass of Life", entstanden bald nach 1900, ist anti-liturgisch, beruht auf Friedrich-Nietzsche-Texten, ist im Lyrisch-Stimmungsmalerischen prägnantester Delius - und ein Werk von den Dimensionen der "Symphonie der Tausend". - Spannend, dass unlängst von Jan van Gilse, dem niederländischen Spätromantiker, eine Generation jünger als Delius, ebenfalls "Eine Lebensmesse" in den Fokus gerückt ist. Für Soli, Chor und Großorchester wie bei Delius, geht dieses Werk allerdings auf den Literaten Richard Dehmel zurück (Stichwort "Verklärte Nacht"), wurde von den Zeitgenossen als "straussisch" empfunden und steht in Nachbarschaft zu Schönbergs "Gurre-Liedern". - Hoher Anspruch auch bei John Foulds (1880 -1939), überhaupt einem der interessantesten Musiker seiner Generation: "der" Welt im "World Requiem" eine universelle, überkonfessionelle, Grenzen und Feindschaften negierende Totenklage für alle Opfer des Ersten Weltkriegs zu geben. Mit rauschhaft schönen Klängen. Moderation: Chris Tina Tengel