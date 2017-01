SWR 2 09:05 bis 10:00 Sonstiges Musikstunde extra - Alte Musik Johann Michael Nicolai - Fürstlich Württembergischer Hofmusicus Merken In dieser Woche stellt die SWR2 Musikstunde verschiedene Sendungen vor, die sonst nur an den Abenden in SWR2 zu hören sind. Heute: Alte Musik. Im Mittelpunkt steht der Komponist Johann Michael Nicolai. Er kam sechs Jahre nach dem 30-jährigen Krieg nach Stuttgart und blieb dort als Instrumentalist der Stuttgarter Hofkapelle über 30 Jahre, bis zu seinem Tod 1685. Nicolai war Lehrer für die Chorknaben und spielte unter anderem die große Violon. Seine Vorliebe für das Bassregister zeigt sich in seinen hervorragenden Instrumental- und Vokalwerken, die das Ensemble Ecco la musica teils neu ausgegraben und aufgenommen hat. Sie erzählen von ihren Funden und von der Herausforderung, diese Musik wiederzubeleben. In Google-Kalender eintragen

