NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 5. Januar 1932: Der Geburtstag des italienischen Schriftstellers Umberto Eco Die Herkunft seines Namens war nicht ganz klar, bis er sich selbst an die Erforschung machte: Der Großvater väterlicherseits war Findelkind. Und es war Aufgabe der Rathausangestellten, den Findelkindern Namen zu geben. "Eco" war die lateinische Abkürzung für "Ex caelis oblatus" - "vom Himmel geschenkt". Und in der Tat war Umberto Eco ein Geschenk des Himmels. Nicht nur, weil er wunderbare Romane schrieb, weil er ein hervorragender Erforscher des Mittelalters, Semiotiker und Universitätsprofessor war, weil er in Zeiten der Anti-Intellektualität im Berlusconi-Italien den Geist verteidigte wie kein Zweiter. Nein, er war ein Geschenk des Himmels, weil er Humor hatte. Als ihn jemand fragte, warum er erst im Alter von 48 Jahren begonnen habe, Romane zu schreiben, da antwortete er: "Das ist das Alter, in dem andere mit einer Tänzerin in die Südsee durchbrennen. Ich habe mich entschlossen, einen Roman zu schreiben". Es war sein Erster: "Der Name der Rose" wurde auch gleich ein Bestseller.