Nach der Weihnachtsgans das Top-Match in der ABL: Am zweiten Weihnachtsfeiertag empfängt Spitzenreiter sowie amtierender Meister Oberwart die zweitplatzierten Swans aus Gmunden. Die Schwäne dürfen sich auf einen heißen Tanz gefasst machen, denn: Die Gunners sind in Ballerstimmung! Beim 80:71-Auswärtserfolg gegen die Traiskirchen Lions holte Oberwart den sechsten Sieg in Folge. Und das obwohl Gunners-Captain Sebastian Käferle nach der Partie gestand: "Zum Schluss ist uns ein wenig die Luft ausgegangen." Die Swans schlugen unterdessen den BC Vienna auswärts mit 88:62, brauchen sich also nicht zu verstecken. Kann Gmunden (18 Punkte) zu Oberwart (20 Zähler) aufschließen? Kommentar: Erich Auer.