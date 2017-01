hr2 20:05 bis 21:30 Sonstiges Hörbar in concert Bukahara. Eine Band. Vier Musiker. Drei Kontinente und ganz viel Klang! Merken Ist das nun Folk, Gypsy-Swing, Reggae, arabische oder Balkan-Musik? Mit Schubladen hat es dieses Quartett aus Köln ohnehin nicht. Am besten man einigt sich auf den Begriff "Weltmusik", denn da ist alles drin außer Langeweile! Und dass die vier Herren aus aller Welt kommen, macht ihren eklektischen Musikansatz so glaubwürdig: ein Halbtunesier als Sänger, ein in Palästina aufgewachsener Syrer spielt Bass und Percussion, ein jüdischer Schweizer bedient Geige und Mandoline und ein waschechter Münsteraner die Posaune. Getroffen haben sie sich vor sieben Jahren im Umfeld der Kölner Musikhochschule. Ihre Freundschaft und der pure Spaß am Musikmachen standen immer im Vordergrund, aber nach zwei von der Fachpresse hochgelobten CD-Produktionen ist "Bukahara" im Bewusstsein einer breiten Musiköffentlichkeit angekommen. Authentisch, verwegen und gewitzt verweigern sie sich dem digitalen Trend und bleiben analogen Klängen treu sehr zur Freude ihres Publikums! In Google-Kalender eintragen