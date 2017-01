hr2 15:00 bis 16:00 Sonstiges Klassikzeit Merken <bk>Dukas: Der Zauberlehrling (Orchestre National de France, Leitung: Leonard Slatkin)<ek><bk>Händel: Concerto grosso e-Moll op. 6 Nr. 3 (Academy of St. Martin-in-the-Fields, Leitung: Iona Brown)<ek><bk>Mozart: Variationen G-Dur über "Unser dummer Pöbel meint" KV 455 (Andreas Staier, Klavier)<ek><bk>Vinci: Arie "In braccio a mille furie" aus der Oper "Semiramide riconosciuta" (Franco Fagioli, Countertenor; Il pomo d'oro, Leitung: Riccardo Minasi)<ek><bk>Beethoven: 1. Violinromanze G-Dur op. 40 (Anne-Sophie Mutter; New York Philharmonic Orchestra, Leitung: Kurt Masur) In Google-Kalender eintragen