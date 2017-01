Super RTL 20:15 bis 21:20 Dokusoap Secret Millionaire Michalides D 2014 2017-01-06 22:20 Stereo HDTV Merken Zahnarzt und Selfmade- Millionär Milan Michalides tauscht seinen Wohlstand gegen ein karges Leben am unteren Rand der Gesellschaft. Für eine Woche schlüpft Milan in die Rolle des Hartz IV- Empfängers Mirco und entdeckt ein vollkommen anderes Deutschland. Am Ende der Woche muss er sich ent- scheiden, wen er mit einer Geldspen- de überraschen möchte. Bei den Bremer Suppenengeln versorgt er Obdachlose mit einer warmen Mahl- zeit. Außerdem hilft er bei der TAS- SE Bremen. Er bereitet Mahlzeiten für Bedürftige zu und hilft bei der Essensausgabe. Auch bei der Kinder- und Jugendfarm Bremen packt er mit an: Hier ver- bringen Kinder ihre Freizeit und lernen den Umgang mit Tieren und Pflanzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secret Millionaire