ORF 1 10:20 bis 12:00 Komödie Kein Mittel gegen Liebe USA 2011 Stereo Untertitel Marley Corbett (Kate Hudson) gehört zu jenen Menschen, die das Leben stets von der leichten Seite nehmen. Sie sieht blendend aus, hat einen tollen Job in einer Werbeagentur und macht mit ihren Freunden die Bars von New Orleans unsicher. Mit Charme und frechem Humor hält sie sich nicht nur Sorgen vom Leib, sondern auch Männer, die es auf eine längere Beziehung abgesehen haben. Dann aber beginnt sie sich immer häufiger unwohl zu fühlen und verliert auffallend an Gewicht. Die erschütternde Diagnose des Arztes Julian Goldstein (Gael García Bernal): Marley leidet an Darmkrebs im Endstadium. Trotz dieser Nachricht versucht die junge Frau, ihr Leben weiterhin so zu führen wie bisher. Sie beginnt eine Chemotherapie, erzählt aber nur ihren engen Freunden von der Diagnose. Ihrem Chef gegenüber hält sie ihre Erkrankung zunächst geheim. Als sie eines Abends zufällig Julian außerhalb der Klinik begegnet, entwickelt sich zwischen den beiden eine enge Freundschaft. In dem unterkühlt wirkenden Mediziner findet Marley einen Menschen, dem sie ihre Ängste und Sorgen anvertrauen kann - und es dauert nicht lange, bis die beiden sich ineinander verlieben. Sich zu dieser Liebe zu bekennen und sie so zu akzeptieren, wie sie ist, fällt Marley nicht leicht. Als sie das endlich schafft, gewinnt ihr Leben noch einmal eine ganz neue Qualität.? Die Regisseurin Nicole Kassell behandelt die Themen Krankheit und Tod mit angemessenem Ernst, unterfüttert die Geschichte jedoch auf clevere Weise mit feinem Humor und einer zarten Liebesgeschichte. Die Oscar-Preisträgerin Kate Hudson und der Frauenschwarm Gael García Bernal verkörpern ihre Charaktere mit Charme, Humor und ohne falsches Pathos. Eine kleine, aber bemerkenswerte Nebenrolle hat Oscar-Preisträgerin Whoopi Goldberg: Sie spielt keinen Geringeren als Gott persönlich. Für die Kamera zeichnet Russell Carpenter verantwortlich, der für seine Arbeit bei "Titanic" einen Oscar erhielt. Schauspieler: Kate Hudson (Marley Corbett) Gael García Bernal (Julian Goldstein) Rosemarie DeWitt (Renee Blair) Lucy Punch (Sarah Walker) Treat Williams (Jack Corbett) Kathy Bates (Beverly Corbett) Whoopi Goldberg (Gott) Originaltitel: A Little Bit of Heaven Regie: Nicole Kassell Drehbuch: Gren Wells Kamera: Russell Carpenter Musik: Heitor Pereira Altersempfehlung: ab 6