RTS Un 13:00 bis 14:35 Sonstiges Le bébé de Noël USA, CDN 2012 Stereo Jim et Trisha ont tout pour être heureux mais leur frère et leur soeur respectifs sont collègues de travail et se détestent depuis toujours ! A cause de l'accouchement imminent de Trisha, les deux ennemis vont devoir apprendre à se supporter pour le bien de la famille toute entière. Schauspieler: Casper Van Dien (Kyle Christopher Davidson) Rachel Wilson (Jenna) Ella Ballentine (Karen Pendrell) Natalie Lisinska (Trisha) Noah Cappe (Jim Pendrell) Art Hindle (Christopher) Patrick Gallagher (Sal) Originaltitel: Baby's First Christmas Regie: Jonathan Wright Drehbuch: Robert Vaughn Musik: Stacey Hersh