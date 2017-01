Bayern 2 00:12 bis 02:00 Sonstiges Concerto bavarese Bayerische Komponisten Merken <bk>Joachim Faber: "Morgenstern-Suite" op. 65 (Gita Schneider, Klavier)<ek><bk>Harald Feller: Fantasie (Modern Slide Quartett); "movements" (ensemble oktopus für musik der moderne, Ltg.: Hankyeol Yoon)<ek><bk>Ernst Fischer: "Pro Musica", Divertimento Nr. 1 (Münchner Rundfunkorchester, Ltg.: Robert Hanell)<ek><bk>Konstantia Gourzi: "Kastalía" op. 35 (Michalis Cholevas Saz; Apollon-Musagète-Quartett)<ek><bk>Joseph Haas: "Hausmärchen" op. 35 (Gerit Lense, Klavier)<ek><bk>Konstantia Gourzi: "Nine lullabies for a new world" op. 49 (Nils Mönkemeyer, Viola)<ek><bk>Ernst Fienbork: Oboenmusik (Kurt Kalmus, Oboe; Matthias Simons, Volker Lottermoser, Violine; Jean Rieber, Viola; Sebastian Ladwig, Violoncello)<ek><bk>Paul Vincent Gunia: "Mi Corazon" (Paul Vincent Gunia, Gitarre; Percussion-Ensemble Enrique Baion; Mitglieder der Münchner Philharmoniker)<ek>. In Google-Kalender eintragen