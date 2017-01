Bayern 2 15:05 bis 16:00 Sonstiges radioWissen am Nachmittag Lastentiere mit Kultcharakter Das Lama. Heiliges Tier mit sanfter Seele / Der Esel. Die Entdeckung der Langsamkeit / Das Kalenderblatt 05.01.1673: Der Arzt und Schausteller Charles Bernovin stürzt sich zu Tode. Von Simon Demmelhuber Merken Das Lama - Heiliges Tier mit sanfter Seele. Autorin: Isabella Arcucci. Das Fell ist flauschig, die Augen groß und träumerisch. Ein Tier, das zum Knuddeln einlädt. Und dann: spuckt es einem mitten ins Gesicht! Das Lama gilt als zickig und hinterhältig, und es guckt auch noch so eingebildet. Diesen Gesichtsausdruck teilt es mit seinen Verwandten, den Kamelen, ebenso wie seine Zähigkeit. Lamas sind hervorragend an das harte Leben in den Höhen der südamerikanischen Anden angepasst. Archäologische Funde zeigen, dass dort bereits vor 5.000 Jahren die Lama-Zucht begann. Für die Inka waren die Lamas nicht nur Nutztiere, die Lasten trugen und Fleisch und Wolle lieferten, die Tiere hatten für sie auch große spirituelle Bedeutung. Und noch heute spielen Rituale mit Lamaföten in der indigenen Kultur der Andenländer eine wichtige Rolle. Doch auch in Deutschland hat man inzwischen die besonderen Kräfte der Lamas entdeckt. Die sanften Tiere können für Menschen hervorragende Therapeuten sein. Denn die sogenannten Neuweltkameliden sind vor allem eines: viel besser, als ihr Ruf! In Google-Kalender eintragen