Bayern 2 14:05 bis 15:00 Sonstiges radioMikro Vom Raubtierkäfig bis ins Erdinnere - Tina und Mischa rätseln sich durch Bayern Merken "Das leichteste Rätsel der Welt mit den tollsten Preisen", schallt es aus dem Radio - der ulkige Ulli präsentiert gerade sein neues Quiz. Eigentlich sind Tina und Mischa keine großen Rätselfüchse, aber wenn's so einfach sein soll, probieren auch sie ihr Glück. Zuerst gilt es, ein seltsames Gedicht zu entschlüsseln - die beiden schaffen es und sind auf einmal in ganz Bayern unterwegs, um die Lösung des Rätsels zu finden: Mischa steht bald Auge in Auge mit einem Raubtier, während Tina am sichersten Ort im Freistaat Schnitzelduft in die Nase steigt. Auch "der Riese vom Tegernsee" und unglückliche Fußballer kreuzen ihren Weg. Aber sind Tina und Mischa überhaupt auf der richtigen Fährte? Werden sie das Rätsel lösen können, um den Supergewinn abzuräumen? Begleitet am 5. Januar 2017 um 14.05 Uhr die beiden Reporter auf ihrer wilden Reise an die unterschiedlichsten Orte in Bayern. In der radioMikro-Sendung 'Vom Raubtierkäfig bis ins Erdinnere - Tina und Mischa rätseln sich durch Bayern'erklimmen sie die höchsten Berge, wagen sich in die dunkle Tiefe und schrecken nicht einmal vor einem Griff ins Klo zurück, um das Rätsel zu lösen. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Tina Gentner, Mischa Drautz