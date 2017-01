Bayern 4 23:05 bis 00:00 Jazz Jazztime All that Jazz Eine Chronik des Jazz (1). Vor 100 Jahren entstehen die ersten Jazzplatten Merken Es ist ein weitverbreiteter Irrtum, dass die Original Dixieland Jazzband am 30. Januar 1917 die ersten Jazzplatten aufnahm. Aber es ist ein willkommener Anlass für eine Reihe, in der Marcus A. Woelfle in unregelmäßigen Abständen hundert Jahre auf jene Zeiten zurückblickt, in denen der Jazz das Laufen lernte. In der ersten Folge gibt es noch Kostproben der längst vergessenen Musik der unmittelbar vorausgehenden Jahre. Schon 1911 wurde gescattet, und bereits 1915 erschien Jazz im Druck. Die wirklich ersten Aufnahmen werden in der zweiten Folge (voraussichtlich am 20. Juli 2017) vorgestellt. In Google-Kalender eintragen Moderation: Marcus Woelfle