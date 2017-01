WDR 23:40 bis 01:10 Thriller Wolfsfährte D 2010 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bei einem riskanten Polizeieinsatz verschuldet Hauptkommissar Jan Fabel den Tod eines Kollegen. Drei Monate nach seiner Suspendierung setzt sich die Polizeipsychologin Susanne Eckhardt für Fabels Rehabilitierung ein. Ein Routinefall soll den psychisch angeschlagenen Top-Ermittler zurück in die Normalität des Berufsalltags führen. Doch das tote Mädchen am Elbstrand, zu dem Fabel und seine Kollegen Werner Meyer und Maria Klee gerufen werden, bleibt nicht das einzige Mordopfer. Markus Schiller, ausgehaltener Gatte einer reichen Bäckereibesitzerin, wird zusammen mit seiner jungen Geliebten Hanna Grünn in einem Waldstück massakriert. Und auch das Topmodel Laura von Klosterstedt stirbt keines natürlichen Todes. Seine Opfer wählt der Mörder scheinbar wahllos aus, aber bei allen finden sich Verbindungen zu Grimm'schen Märchenmotiven. Verdächtig sind ein pädophiler Lehrer und ein Rocker, der während der Vernehmung flüchten kann. Während die Kollegen diesen Spuren nachgehen, kreisen Fabels Gedanken um den mysteriösen Schriftsteller Gerhard Weiss. In seinem neuen Thriller vertritt dieser die These, einer der Gebrüder Grimm sei ein Serienmörder gewesen. Die Lösung dieses mysteriösen Falls übertrifft jedoch Fabels schlimmste Vermutungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Lohmeyer (Kriminalhauptkommissar Jan Fabel) Lisa Maria Potthoff (Kriminaloberkommissarin Maria Klee) Hinnerk Schönemann (Kriminalkommissar Henk Hermann) Lars Rudolph (Aki Lührs) Marie-Lou Sellem (Dr. Susanne Eckhardt) Lutz Blochberger (Werner Meyer) Bruno Cathomas (Holger Brauner) Originaltitel: Wolfsfährte Regie: Urs Egger Drehbuch: Daniel Martin Eckhart Kamera: Martin Kukula Musik: Dominic Roth Altersempfehlung: ab 12