3sat 12:25 bis 13:00 Dokumentation Expedition Winter Unterwegs in Eis und Schnee D, N, ISL 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Jedes Jahr das gleiche Spiel: eisglatte Straßen, hohe Heizkosten und Autos, die nicht anspringen wollen. Wir schimpfen über sibirische Kälte und arktische Temperaturen. "Expedition Winter" folgt dem Weg der winterlichen Kälte von Sibirien über Norwegen und Island bis zu uns nach Deutschland. Andreas Stamm erlebt dabei am eigenen Leib, wie Menschen in den eisigen Regionen unser Welt mit Kälte umgehen. Er nimmt Schneebäder bei minus 30 Grad, zieht russische Kinder für den kalten Weg zur Schule warm an, sichtet Polarlichter und hilft Rentiere zusammenzutreiben. Er lernt die schönen, aber auch die brutalen Seiten des Winters kennen - und begegnet Menschen, die gelernt haben, mit Kälte zu leben. Fundiert und unterhaltsam erklärt "Expedition Winter", was in der Kälte leben bedeutet - und wie der Winter als Wetterphänomen entsteht. (Doku 2013) In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Expedition Winter Kamera: Robert Dinges