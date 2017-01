DR Kultur 22:00 bis 22:30 Sonstiges Chormusik Luthers Lieder Merken 35 Lieder hat Martin Luther geschrieben. Die Texte, und zu einigen Liedern auch die Melodie. "Ein feste Burg ist unser Gott", "Nun komm der Heiden Heiland" oder "Vom Himmel hoch da komm ich her" gehören zu seinen bekanntesten Liedern. Zum Jubiläum "500 Jahre Reformation" sind diese Lieder nun erstmals alle auf einer Doppel-CD erschienen. Dabei sind Chorsätze vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart vertreten u.a. von Johann Eccard, Melchior Vulpius, Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn, Max Reger, Frank Schwemmer und Jonathan R. Brell. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Athesinus Consort Berlin, Klaus-Martin Bresgott (Leitung), Kammerchor Stuttgart, Frieder Bernius (Leitung)