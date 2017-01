puls 4 03:30 bis 04:55 Actionfilm The Mechanic USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Arthur Bishop ist ein "Mechaniker". So nennt man speziell ausgebildete Auftragskiller mit strengem Verhaltenskodex, die ihre Arbeit kühl und distanziert versehen. Eigentlich ist er ein notorischer Einzelgänger. Dennoch nimmt er den Sohn seines einstigen Mentors Steve unter seine Fittiche und bringt ihm das Handwerk bei. Die beiden könnten gegensätzlicher nicht sein, denn Steve ist unbeherrscht, überheblich und unzuverlässig. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jason Statham (Arthur Bishop) Ben Foster (Steve McKenna) Donald Sutherland (Harry McKenna) Tony Goldwyn (Dean Sanderson) Mini Anden (Sarah) James Logan (Jorge Lara) Jeff Chase (Burke) Originaltitel: The Mechanic Regie: Simon West Drehbuch: Richard Wenk, Lewis John Carlino Kamera: Eric Schmidt Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 18