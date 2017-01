puls 4 02:10 bis 03:30 SciFi-Film The Purge - Die Säuberung USA, F 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das Amerika des Jahres 2022 ist eine strahlende, wiederauferstandene Nation, in der alljährlich für eine Nacht die Grundgesetze aufgehoben und 12 Stunden straffrei Mord und Totschlag erlaubt sind. Wie immer verbarrikadiert sich der mit Sicherheitsanlagen reich gewordene James Sandin samt Familie so lange im eigenen Luxusanwesen. Doch der heimliche Freund der Tochter hat sich in tödlicher Absicht eingeschlichen und als der Sohn auch noch einem Verletzten Zuflucht gewährt, klopft draußen der schwer bewaffnete und zu allem entschlossene Lynchmob an die Pforten. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ethan Hawke (James Sandin) Lena Headey (Mary Sandin) Max Burkholder (Charlie Sandin) Adelaide Kane (Zoey Sandin) Edwin Hodge (Zielperson / Geisel) Rhys Wakefield (Anführer) Tony Oller (Henry) Originaltitel: The Purge Regie: James DeMonaco Drehbuch: James DeMonaco Kamera: Jacques Jouffret Musik: Nathan Whitehead Altersempfehlung: ab 16