Actionfilm Legion USA 2010 Spektakulär actionreicher Fantasy-Thriller. In Scott Charles Stewart ('Priest') düster apokalyptischem Kinodebüt wechselt Paul Bettany die Seiten, um die Menschheit gegen eine Legion von Engeln zu schützen. Atemberaubende Spannung bis zur letzten Minute. Erzengel Michael macht sich schwer bewaffnet auf den Weg zum 'Paradise Falls', einem entlegenen Schnellimbiss in der Wüste. Dort ist eine alte Frau zum Monster mutiert, die Gäste sind von gewaltigen Fliegenschwärmen von der Umwelt abgeschlossen. Gott ist der irdischen Sünden überdrüssig und läutet mit einer Legion von Engeln die Apokalypse ein. Michael, der die Geburt des Babys von Kellnerin Charlie verhindern sollte, wechselt die Seiten. Der ungeborene Messias ist die allerletzte Hoffnung der Menschheit. Schauspieler: Paul Bettany (Michael) Lucas Black (Jeep Hanson) Tyrese Gibson (Kyle Williams) Adrianne Palicki (Charlie) Charles S. Dutton (Percy Walker) Jon Tenney (Howard Anderson) Kevin Durand (Gabriel) Originaltitel: Legion Regie: Scott Stewart Drehbuch: Peter Schink, Scott Stewart Kamera: John Lindley Musik: John Frizzell Altersempfehlung: ab 16