BR Fernsehen 15:35 bis 16:00 Magazin service: reisen Rügen D 2016

Rügen ist berühmt für seine Seebäder und für seine langen Sandstrände, berühmt für das Kap Arkona, für die Kreidefelsen, für die weiße Bäderarchitektur vor allem in Binz und Sellin und berühmt für die dampfenden Loks der Schmalspurbahn "Rasender Roland". Auf einer Fahrt in den unbekannten Westen der Insel kann man etwa vorbei schauen in dem Laden "Ein Tag am Meer" in Putbus, wo wunderhübsche Mitbringsel aus Strandgut entstehen, oder in Schaprode den Biobauern und Gastwirt Mathias Schilling besuchen und auf der kleinen, stillen Insel Ummanz die sensationell leckeren Torten im Café Zuckerkuss genießen.

Moderation: Anne Brüning
Originaltitel: service: reisen