Dokusoap Die Jungs-WG Ohne Eltern in den Schnee D 2013

Heute wartet auf Felix, Joel, Lukas, Philipp und Tom von der Jungs-WG ein absolutes Highlight ihres Urlaubs ohne Eltern: Die fünf wollen Paragliden, also mit einem Gleitschirm aus über 2000 Meter Höhe ins Tal schweben! Endlich unabhängig und erwachsen und der erste Urlaub ohne Eltern! Viele Kinder träumen von Ferien, die sie selbst bestimmen dürfen. Niemand, der einen durch langweilige Museen schleift oder der einem vorschreibt, wie lange man schlafen darf. Dafür jede Menge Spaß und Abenteuer! Aber wie fühlt sich der Traum an, wenn er Wirklichkeit wird? Die Jungs-WG gibt wieder fünf Jugendlichen die Chance, einen Monat Ferien ohne Eltern auszuprobieren. In Folge 15 wollen die WG-Jungs außerdem wieder ihr soziales Projekt unterstützen das Tiroler Rote Kreuz. Und dafür haben sie sich eine verrückte Aktion ausgedacht.

Die letzte Woche in der Jungs-WG bricht an da heißt es, den Winterurlaub ganz ohne Eltern noch einmal richtig zu genießen! Felix, Joel, Lukas, Philipp und Tom toben sich heute wieder richtig auf der Ski- und Snowboardpiste aus. In Folge 16 steht außerdem ein besonderes Ereignis auf dem Programm: Die Jungs-WG hat Mädchenbesuch, was die Bewohner in große Aufregung versetzt!