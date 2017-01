ORF 2 23:55 bis 01:25 Krimi Und Jimmy ging zum Regenbogen D 2008 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Bei einem Besuch in Europa wird der argentinische Chemiker Rodolpho Aranda mit Zyankali vergiftet. Sein Mörder entkommt einer Festnahme, indem er sich selbst richtet. Obwohl das Motiv für die Tat im Dunkeln liegt, gilt der Fall als abgeschlossen. Rodolphos Sohn Manuel will sich damit nicht abfinden und versucht, die Hintergründe des Verbrechens aufzudecken. Dabei begegnet er einer jungen Polizistin, die er lieben lernt: Irene Waldeck. Aber auch sie umgibt ein Geheimnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heino Ferch (Manuel Aranda) Dennenesch Zoudé (Irene Waldeck) Wolf-Dietrich Sprenger (Kriminalrat Groll) Elisabeth Rath (Martha Waldeck) Judy Winter (Nora Hill) Suzan Anbeh (Yvonne) Maria Mägdefrau (Valerie Steinfeld) Originaltitel: Und Jimmy ging zum Regenbogen Regie: Carlo Rola Drehbuch: Jürgen Büscher Kamera: Frank Küpper Musik: Georg Kleinebreil