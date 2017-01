Trenck wird in der Festung Glatz eingesperrt, die sein intriganter Nebenbuhler Jaschinsky kommandiert. Tapfer erträgt er die Qualen der Kerkerhaft, da er auf eine Begnadigung durch Friedrich II. hofft. Doch ein Akt der Notwehr zwingt Trenck zur Flucht. Zusammen mit seinem Beschützer Leutnant Schell taucht er in der österreichischen Armee unter. In Potsdam setzt der König inzwischen alles daran, Trencks Liebe zu Amelie zu zerstören. Die Prinzessin soll in eine Ehe mit Jaschinsky gedrängt werden. In Google-Kalender eintragen