Preußens Regent Friedrich II. freundet sich in Königsberg mit dem charismatischen Abenteurer Freiherr von der Trenck an. Von seinem Wagemut fasziniert, holt er ihn zu sich an den Hof. Dort lernt Trenck die schöne Prinzessin Amelie kennen und verliebt sich unsterblich in sie. Friedrich ist eifersüchtig auf die beiden Liebenden, die ihre Affäre aus Standesgründen geheim halten müssen. Als er durch einen Neider erfährt, dass sie sich trotz seines Verbots weiter treffen, lässt er Trenck seinen ganzen Hass spüren. In Google-Kalender eintragen