Schweiz 1 21:00 bis 21:40 Magazin Einstein Geht es auch ohne Stromanschluss? Ein Haus als Kraftwerk / Ein Dorf wagt den Alleingang / Minikraftwerke statt Wegwerf-Batterien / Kicker machen Kilowatt CH 2016 2017-01-05 02:20 Stereo HDTV Merken Ein Haus als Kraftwerk: Das weltweit erste energieautarke Mehrfamilienhaus steht in Brütten bei Winterthur. Es besitzt weder einen Stromanschluss noch eine Gasleitung. Das Haus ist ein kleines Kraftwerk, das ausschliesslich durch Solarenergie betrieben wird. Das hat Konsequenzen für die Mieter: Sie wohnen umso günstiger, je weniger Energie sie verbrauchen. "Einstein" will wissen, ob die Bewohner in diesem Haus auch im Winter komfortabel leben. Ein Dorf wagt den Alleingang: Feldheim ist ein 130-Seelen-Ort am Rand von Brandenburg und steht dennoch im Mittelpunkt des Interesses: Denn Feldheim ist der erste energieautarke Ort in Deutschland. Mehr als 3000 Besucher aus aller Welt kommen jedes Jahr dorthin und schauen sich an, wie sich das Dorf selbst mit Strom und Wärme versorgt, unabhängig vom grossen Netz. Die Idee ist einfach und sie liegt im Trend: Überlandleitungen sind nicht nötig, wenn die Energie dort verbraucht wird, wo sie erzeugt wird: Im Windpark rund um Feldheim oder in der Biogasanlage direkt im Dorf. Minikraftwerke statt Wegwerf-Batterien: Alleine in der Schweiz werden jährlich 120 Millionen Wegwerf-Batterien verbraucht. Nun haben Forscher des Deutschen Fraunhofer-Instituts gezeigt, dass Minikraftwerke die ökologisch bedenklichen Wegwerfbatterien ersetzen können. Ihr Sicherheitssystem für Tunnels produziert den benötigten Strom aus den Temperaturunterschieden im Tunnel selber. Und kann dabei gar Explosionen überstehen, das haben Forscher mit einem spektakulären Spreng-Experiment bewiesen. Kicker machen Kilowatt: Mitten in einem Armenviertel in Rio de Janeiro produzieren Fussballspieler ihren eigenen Strom - und zwar, indem sie kicken. Dort steht der weltweit erste Fussballplatz, dessen Flutlichter leuchten, weil die Spieler sich auf ihm bewegen. Unter dem Grün sind rund 200 Kinetik-Platten verbaut, die Strom erzeugen, wenn Füsse darauf drücken. Eine Erfolgsgeschichte: Stromunterbrüche, die früher Spiele behinderten, gehören heute der Vergangenheit an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tobias Müller Originaltitel: Einstein