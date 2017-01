Schweiz 1 16:35 bis 17:30 Serien In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Klare Verhältnisse D 2016 Stereo Dolby Digital HDTV Merken Erwin Kähler, ein Patient mittleren Alters, fordert die Geduld der beiden Assistenzärzte Ben Ahlbeck und Elias Bähr. Der Patient kommt Doktor Ruhland gerade recht, verfolgt sie doch ihre eigenen Pläne für das Klinikum. Währenddessen behandeln Niklas Ahrend und Julia Berger die Sterneköchin Katharina Bentheim, die nach einem Zusammenbruch in die Notaufnahme eingeliefert wird. Gerade als die Ärzte die Diagnose stellen wollen, eilt auch der junge Souschef Mathias Dreher besorgt hinzu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roy Peter Link (Dr. Niklas Ahrend) Sanam Afrashteh (Dr. Leyla Sherbaz) Mike Adler (Dr. Matteo Moreau) Philipp Danne (Ben Ahlbeck) Stefan Ruppe (Elias Bähr) Mirka Pigulla (Julia Berger) Juliane Fisch (Elly Winter) Originaltitel: In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Regie: Jan Bauer Drehbuch: Henning Köhn, Oliver Hein-Macdonald