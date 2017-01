Schweiz 2 22:40 bis 00:10 Krimi Unter Beobachtung GB, USA 2013 2017-01-05 02:20 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken An einem Dienstagmorgen herrscht auf dem Borough Market in London reger Betrieb, als eine Autobombe in die Luft geht und 120 Menschen mit in den Tod reisst. Die Polizei arbeitet auf Hochtouren und verhaftet den Taxifahrer Farroukh Erdogan (Denis Moschitto). Ihm wird als Pflichtverteidiger der Anwalt Simon Fellows (James Lowe) zur Seite gestellt. Weil die Beweise der Staatsanwaltschaft die nationale Sicherheit gefährden könnten, findet ein Geheimprozess statt, zu dem weder der Angeklagte noch sein Verteidiger Zutritt haben. Verteidigt wird der Angeklagte von einem Sonderverteidiger. Noch bevor der Prozess zustande kommt, wird Simon Fellows tot aufgefunden, er hat sich das Leben genommen. An seine Stelle tritt Martin Rose (Eric Bana), als Sonderverteidigerin wird Claudia Simmons-Howe (Rebecca Hall) berufen. Kaum haben die beiden Anwälte die geheimen Beweise gesichtet, dürfen sie nicht mehr miteinander kommunizieren. Dass Martin und Claudia eine gemeinsame Vergangenheit verbindet, verschweigen sie dem Generalstaatsanwalt. Doch es ist nicht diese persönliche Verbindung, die es Martin erschwert, sich nicht an die vereinbarte Regel zu halten. Bei seinen Recherchen stösst er auf Ungereimtheiten, die nicht nur den Angeklagten in ein anderes Licht rücken, sondern auch Simons Selbstmord. Wusste der Anwalt zu viel? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric Bana (Martin Rose) Rebecca Hall (Claudia Simmons-Howe) Ciarán Hinds (Devlin) Jim Broadbent (Generalstaatsanwalt) Julia Stiles (Joanna Reece) Riz Ahmed (Nazrul Sharma) Anne-Marie Duff (Melissa Fairbright) Originaltitel: Closed Circuit Regie: John Crowley Drehbuch: Steven Knight Kamera: Adriano Goldman Musik: Joby Talbot Altersempfehlung: ab 12