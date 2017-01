Schweiz 2 12:45 bis 13:10 Comedyserie Undateable Eine imaginäre Fackel kommt in eine Bar USA 2015 2017-01-06 10:15 Dolby Digital HDTV Merken Die Überraschung könnte kaum grösser sein, als Justin in seiner Bar plötzlich Nikki gegenübersteht, seiner Verflossenen - höchstens als sie ihm erklärt, dass sie sich verlobt hat. Es kommt noch schlimmer: Nikkis Verlobter dankt Justin dafür, dass er seine Fernbeziehung nicht besser gepflegt hat, weil die beiden sonst noch immer zusammen wären. In diesen schweren Momenten hält Danny für Justin einen überraschend weisen Rat parat. Derweil versucht der eigentlich chancenlose Burski alles, um zu einem Tanz mit Leslie zu kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris D'Elia (Danny) Brent Morin (Justin) Bianca Kajlich (Leslie) Bridgit Mendler (Candace) Ron Funches (Shelly) David Fynn (Brett) Rick Glassman (Burski) Originaltitel: Undateable Regie: Eric Dean Seaton Drehbuch: Laura Moran Kamera: Gregg Heschong Musik: Waz Altersempfehlung: ab 12