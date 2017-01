Schweiz 2 10:30 bis 11:20 Krimiserie Kommissar Rex Tödlicher Test D, A 2001 Stereo Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zwei Verbrechen stellen Brandtner und Rex vor Rätsel: Eine Managerin und ein Platzanweiser werden erschlagen, ohne dass sich ein Hinweis auf ein Motiv findet. Vage Spuren führen in die Studentenszene zu Moritz, der kein Alibi hat und sich angeblich an nichts erinnert. Noch während der Verdächtige verhört wird, geschieht der nächste Anschlag - diesmal auf eine harmlose Passantin. Erneut führen die Ermittlungen zu einem jungen Mann, der sich nicht erinnern kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Manuel Witting (Moritz Brauneis) Valerie Niehaus (Sabine Bauer) Edgar M. Böhlke (Dr. Peterka) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Christian Görlitz Drehbuch: Bernhard Schärfl, Peter Hajek, Peter Moser Kamera: Gerald Liegel Musik: Péter Wolf Altersempfehlung: ab 12