Animal Planet 04:00 bis 04:40 Dokusoap Wildnis wider Willen Gnadenlose Strömung USA 2012 Merken Terry Schappert ist ein erfahrener Survival-Experte. Der US-Veteran war 20 Jahre lang Mitglied der U.S. Army Special Forces und hat sein Handwerk beim Militär gelernt. Der Ex-Soldat wird in dieser Episode im Golf von Mexiko ausgesetzt, rund 15 Seemeilen vor der Küste. Von dort aus muss er sich auf eine unbewohnte Insel durchschlagen. Da es auf dem Eiland kein Trinkwasser gibt, kommen auf den Elitekämpfer harte Zeiten zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dude, You're Screwed