Animal Planet 17:15 bis 18:00 Dokumentation Die Baumhaus-Profis Das Dogwood-Canyon-Erlebniszentrum USA 2015 Ein Erlebniszentrum in der freien Natur: Im Dogwood-Canyon-Naturschutzgebiet in Missouri gibt es bezaubernde Aussichtspunkte, kristallklare Flüsse und Wasserfälle - dort ziehen Büffel, Wapitis und Langhornrinder umher. Pete Nelson und sein Team bauen in dem 4000 Hektar großen Park ein Baumhaus, in dem Kids und Erwachsene etwas lernen können und gleichzeitig inspiriert werden. Das rustikale Domizil mit Wendeltreppe und einheimischen Pflanzen ist mit interaktiven Schaukästen, Ferngläsern und Teleskopen ausgestattet. Originaltitel: Treehouse Masters