Animal Planet 08:15 bis 09:00 Dokusoap Tönen, Föhnen und Verwöhnen - Duell der Hundestylisten USA 2008 Merken Bei der ersten Schnupper-Challenge im Dog House sollen die Stylisten mit verbundenen Augen Hunderassen erraten. Als stolze Gewinnerin geht Amber mit einem Vorteil in die nächste Wettbewerbsrunde, die schon etwas mehr Kreativität verlangt. In nur drei Stunden sollen die Hundefrisöre einem wuscheligen Plüschtier den perfekten Schnitt verpassen. Hier will Promi-Stylist Jonathan punkten, aber Berufsveteranin Kathleen rechnet sich auch sehr gute Chancen aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Groomer Has It

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 171 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 171 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 171 Min. Guten Morgen Deutschland

Magazin

RTL 06:00 bis 08:30

Seit 141 Min.