Servus TV 02:40 bis 04:30 Drama Birdy USA 1984 Nach einem Roman von William Wharton Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken "Birdy" ist der Spitznamen eines US-Soldaten, der nach einer Verletzung zusammen mit seinem Freund Sergeant Columbato (Nicolas Cage) aus dem Vietnamkrieg in die Heimat zurückversetzt wird. Birdy (Matthew Modine) ist fasziniert von Vögeln, er glaubt sogar, selber einer zu sein. Die Armee möchte Birdy in der Psychiatrie behandeln lassen, und auch Sergeant Columbato versucht, seinem Freund zu helfen. Doch ist die fiktive Welt Birdys nicht besser als die reale, vom Vietnamkrieg geprägte? Der ehemalige Werbefilmer Alan Parker schuf mit seinem Film "Birdy" ein aufrüttelndes Antikriegs-Drama, das die Auswirkungen des Vietnamkriegs auf die US-Gesellschaft aus einem ungewöhnlichen Blickpunkt zeigt. Wesentlich beigetragen zum Erfolg des Films haben nicht nur die beiden Hauptdarsteller Nicolas Cage und Matthew Modine, sondern auch die bewegende Filmmusik von Ex-Genesis-Sänger Peter Gabriel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew Modine (Birdy) Nicolas Cage (Al Columbato) John Harkins (Dr. Weiss) Sandy Baron (Mr. Columbato) Karen Young (Hannah Rourke) Bruno Kirby (Renaldi) Nancy Fish (Mrs. Prevost) Originaltitel: Birdy Regie: Alan Parker Drehbuch: Sandy Kroopf, Jack Behr Kamera: Michael Seresin Musik: Peter Gabriel