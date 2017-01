Servus TV 01:55 bis 02:40 Dokumentation Enthüllte Metropolen London GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Unterhalb der Weltmetropole London liegt eine verborgene Welt. Während die Wolkenkratzer in die Höhe ragen und das Stadtbild gestalten, befindet sich im Untergrund ein U-Bahn-Netzwerk, das weltweit einzigartig ist. Das U-Bahn-Netzwerk gilt auch als Schlüssel für den Erfolg der Großstadt. Die Dokumentation zeigt die spannenden geologischen Grundlagen der größten Metropolen der Welt anhand erstaunlicher graphischer Animationen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Strip the City Regie: Roeland Doust Kamera: Roeland Doust Musik: Eric Cadesky