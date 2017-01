Servus TV 16:10 bis 18:00 Dokumentation Die wahren Entdecker Amerikas USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Auf die Frage, wer Amerika als erster entdeckt hat, erhält man meist die Antwort "Christoph Columbus". Über Jahrhunderte hinweg stand es so in den Geschichtsbüchern. Die Dokumentation zeigt auf, dass bereits Tausende Jahre vor Christoph Columbus Entdeckung der Neuen Welt wagemutige Entdecker Amerika über den Pazifik und den Atlantik erreichten. Die Schiffe von damals werden nachgebaut, alte Schifffahrtswege untersucht, und Artefakte und Blutproben analysiert, um eines der größten Geheimnisse der Menschheitsgeschichte zu lüften: Wer hat Amerika wirklich entdeckt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Lurie (Narrator) Originaltitel: Who Really Discovered America Regie: Andy Awes Drehbuch: Maria Awes Kamera: Bo Hakala Musik: Joel Goodman