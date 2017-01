Servus TV 13:40 bis 15:55 Drama All die schönen Pferde USA 2000 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Texas, wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Der 19-Jährige Pferdenarr Cole (Matt Damon) muss sich entscheiden, wie es mit seinem Leben weitergeht. Die Farm seines Großvaters soll verkauft werden, und ein neuer Job steht nicht in Aussicht. Cole beschließt daraufhin, mit seinem Freund Rawlins (Henry Thomas) nach Mexiko zu reiten. Dort finden die jungen Cowboys Arbeit auf der Ranch eines Großgrundbesitzers. Als sich wenig später Cole und Alejandra (Penelope Cruz), die Tochter des "Patrons", ineinander verlieben, scheinen alle Träume Coles in Erfüllung zu gehen. Doch schon bald gibt es Probleme. Die mexikanische Polizei taucht auf der Ranch auf, um die beiden US-Amerikaner zu verhaften. Die Anklage lautet auf Pferdediebstahl und Mord. Im Zuchthaus merken Cole und Rawlins, dass sie in eine lebensgefährliche Intrige verwickelt sind. Multitalent Billy Bob Thornton hat sein Können als Regisseur und Autor bereits mit seinem Erstling "Sling Blade" unter Beweis gestellt. Thornton konnte dafür sogar den Oscar als Verfasser des Besten Drehbuchs in Empfang nehmen. Der moderne Western "All die schönen Pferde" basiert jedoch nicht auf einem Original-Skript Thorntons, sondern auf dem gleichnamigen Roman des Pulitzer-Preisträgers Cormac McCarthy. Vor der Szenerie der herrlichen texanisch-mexikanischen Wüstenlandschaft kreiert Thornton großes Gefühlskino, mit Unterstützung eines hochkarätigen Schauspieler-Ensembles. Hollywood-Star Matt Damon spielt den jungen Cowboy Cole, Henry Thomas seinen Kompagnon Rawlins, und Penelope Cruz die mexikanische Farmerstochter Alejandra. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Damon (John Grady Cole) Penélope Cruz (Alejandra de la Rocha) Henry Thomas (Lacey Rawlins) Lucas Black (Jimmy Blevins) Robert Patrick (Cole) Rubén Blades (Rocha) Miriam Colon (Dona Alfonsa) Originaltitel: All the Pretty Horses Regie: Billy Bob Thornton Drehbuch: Ted Tally Kamera: Barry Markowitz Musik: Marty Stuart Altersempfehlung: ab 12