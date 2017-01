Servus TV 13:25 bis 16:00 Western 700 Meilen westwärts USA 1975 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Einen visuell eindrucksvollen, aber auch äußerst unterhaltsamen Spät-Western drehte Richard Brooks mit "700 Meilen Westwärts". Gene Hackman, Candice Bergen und James Coburn sind die Protagonisten in einem spektakulären, 700 Meilen langen Pferderennen durch die Wildnis Nordamerikas. Ungewöhnlich für einen Western die vielschichtige Figurenzeichnung der Hauptdarsteller allesamt auf die eine oder andere Art gescheiterte Existenzen, die sich durch ihre Teilnahme an dem Rennen eine bessere Zukunft erhoffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gene Hackman (Sam Clayton) Candice Bergen (Miss Jones) James Coburn (Luke Matthews) Ben Johnson ("Mister") Ian Bannen (Sir Harry Norfolk) Jan-Michael Vincent (Carbo) Mario Arteaga (Mexikaner) Originaltitel: Bite the Bullet Regie: Richard Brooks Drehbuch: Richard Brooks Kamera: Harry Stradling Jr. Musik: Alex North Altersempfehlung: ab 12