Servus TV 08:40 bis 10:28 Dokumentation Wildnis Yellowstone USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Yellowstone Nationalpark mit seinen heißen Quellen und Geysiren und seiner großartigen Wildnis fordert von seinen Bewohnern ein Leben am Limit. Auf den Spuren amerikanischer Ikonen wie Bison, Grizzly und Wolf zeigt diese Doku den Überlebenskampf der Tiere im Lauf der Jahreszeiten in beindruckenden Bildern. Während der Grizzly den Winter verschläft, müssen sich Wolf, Otter und Bison auch in der härtesten Jahreszeit behaupten. Der Sommer wiederum ist harsche Lehrzeit für Jungtiere von Otter, Biber und Bison - hungrige Raubtiere wie Wolf, Grizzly und Coyote lauern überall und bedeuten Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Kamera: Curt Morgan, Dawson Dunning, John Shier, Howard Bourne, Jeff Hogan, Theo Jebb, Phil Hessler, John Ro

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 258 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:56 bis 15:13

Seit 112 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:55

Seit 53 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 48 Min.