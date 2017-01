Servus TV 08:10 bis 08:40 Unterhaltung Wohl Bekomm's - Kulinarische Ausflüge Zu Gast in Padua Zu Gast in Padua A 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Die großzügigen Plätze um den mächtigen Palazzo della Ragione, dem alten Gerichtspalast, sind die Piazza della Frutta und die Piazza dell' Erbe. Sie gelten als der Bauch Paduas: hier findet man allerlei Spezialitäten von der "Gallina Padovana", einer eigenen Hühnerart, über Meeresfrüchte wie Folpi (Moschuskraken), Muscheln, Heuschreckenkrebse, Scampi oder Schnecken bis hin zum Rohschinken "Prosciutto Veneto Euganeo Berico DOP". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wohl bekomm's - kulinarische Ausflüge

