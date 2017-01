Nick 02:15 bis 02:40 Comedyserie Victorious Folge: 22 Beck hilft Tori aus USA 2011 Merken Tori bekommt die Chance in einem Hollywood-Kinofilm mit zu spielen, ihre Freude darüber währt allerdings nur kurz: Um die Rolle zu ergattern hat sie in ihrem Lebenslauf geschummelt und übertrieben. Nun soll sie allerdings einen ziemlich gefährlichen Stunt hinlegen, den sie definitiv nicht ohne Becks Hilfe hinbekommt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victoria Justice (Tori Vega) Leon Thomas III (Andre Harris) Matt Bennett (Robbie Shapiro) Elizabeth Gillies (Jade West) Ariana Grande (Cat Valentine) Avan Jogia (Beck Oliver) Daniella Monet (Trina Vega) Originaltitel: Victorious Regie: Steve Hoefer, David Kendall, Russ Reinsel, Adam Weissman Drehbuch: Dan Schneider, Warren Bell, George Doty IV, Jake Farrow, Matt Fleckenstein, Arthur Gradstein, Stefan Musik: Mike Blackhouse, Michael Corcoran, Jason L. Mattia