Nick 20:10 bis 20:35 Familienserie Das Königreich der Anderen Zu viele Smoothies USA 2016 Ein Geografie-Test steht bevor und Astral will nicht einleuchten, was sie für diesen Test lernen soll. Devon bietet ihr an, mit ihr zu lernen, da er ein regelrechtes Geografie-Ass ist. Astral trifft sich aber lieber mit Morgan im Snug's. Schauspieler: Taylor Adams (Devon) Tori Anderson (Queen Titania) Alvina August (Versitude) Matt Burns (Brendoni) Brett Donahue (Peter Quince) Jeff Douglas (Oswald) Originaltitel: The Other Kingdom Regie: Tommy Lynch Drehbuch: Skander Halim